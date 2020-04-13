Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

<br>VAN, (DHA) VAN'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahillerinde yaklaşık 100 ton çöp topladı. <br>Edremit Belediyesi, ısınan havayla birlikte Van Gölü sahilinde çevre temizliği başlattı. Etkinlik kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lalapaşa Parkı ve Eminpaşa Mahallesi sahilinde yaklaşık 100 ton çöp topladı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, son yüzyılda küreselleşen dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Çevremiz ve gölümüzün korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan sorunları da hep bareber görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kakması için yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerekir. Edremit Belediyesi olarak yoğun bir çevre temizliği yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve destek bekliyoruz" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-13 14:12:59<br>

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