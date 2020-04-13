Van'daki eczaneler dezenfekte edildi 

<br>VAN, (DHA)VAN'da belediye ekiplerinin koronavirüs salgınına karşı çalışmaları devam ederken, kent genelindeki bütün eczaneler de dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon işlemlerinin rutin aralıklarla devam edeceği öğrenilirken, eczacılar da çalışmalardan memnun kaldıklarını söyledi.<br>Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri, koronavirüse karşı başlatılan üst düzey önlemler kapsamında vatandaşların bugünlerde yoğun olarak kullandığı noktalar arasında ilk sırada yer alan eczanelere yönelik çalışma yaptı. İlaçlama ekipleri, kentteki tüm eczaneleri vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte etti. Koronavirüsle mücadelede en riskli gruplardan biri olduklarını belirten Eczacı Behiye Şaybak, salgın nedeniyle iş yüklerinin arttığını söyledi. Zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyen Şaybak, "Özellikle ücretsiz maskelerin eczaneler üzerinden dağıtılacak olması bizlerin iş yükünü daha da arttırdı. Bizler de biraz tedirginlik yaşıyoruz. Tüm bunların yanında belediye ekipleri iş yerimizi dezenfekte ediyor. Bu güzel bir çalışma. İlaçlamanın sık sık yapılması bizleri ve vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-13 14:21:01<br>

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