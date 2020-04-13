Van polisi kendi siperlik maskesini üretiyor

Van Emniyet Müdürlüğü korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan ekipleri korumak amacıyla 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başladı.

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’yi de etkileyen korona virüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, polis memurları için 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başladı. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma, Van polisi tarafından İkinisan Polis Evi binasında 4 adet 3D yazıcıyla günde 60 siperlik maske üretimine başlandı. Polis denetim noktasında açıklamalarda bulunan Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, üretilen siperlik maskeleri ilk etapta uygulama noktalarında vatandaşlarla iletişim halinde olan personele dağıtacaklarını kaydetti.

İkinisan Polis Evi'nde görevli Komiser Yardımcısı Aziz Günal ise virüs salgını nedeniyle emniyet teşkilatı olarak alınan tedbirler noktasında büyük emek sarf ettiklerini belirtti. Hem polis hem de iletişim kurulan vatandaşın sağlığının korunması amacıyla bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Günal, “Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak siperlik maskelerimizi dış kaynaklardan temin yerine kendimiz imal etme yoluna gittik. Bu kapsamda 4 adet 3D yazıcıyla siperlik maskelerin üretimine başladık. Ürettiğimiz siperlik maskeleri sahada görev yapan personelimize dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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