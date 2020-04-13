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İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda faaliyetlerini yürüten Vefa Sosyal Destek Grubu, İpekyolu Belediyesi Sosyal ve Yardım Hizmetleri Müdürlüğünün desteği ile oluşturduğu 29 ekiple bugüne kadar 2 bin 958 talebi değerlendirip çözüme kavuşturuldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talep ettiği ihtiyaçlarının karşılanması adına VSDG, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye personellerimiz 7/24 görevlerinin başındalar. Ayrıca bu süreçte yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza destek olmak için İpekyolu Belediyesi Sosyal ve Yardım Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gıda kolisi ve temel hijyen desteğinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubumuz, korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan karantina ve sokağa çıkma yasakları son buluncaya kadar halkımıza gerekli tüm desteği verecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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