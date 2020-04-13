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Başkan Sabırlı’dan Bakan Soylu için şiir

İHA

– AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir şiir kaleme aldı.

Başkan Sabırlı’dan Bakan Soylu için şiir

– AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir şiir kaleme aldı.
Aynı zamanda ailesinden şehit de olan Başkan Sabırlı, dün gece istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bakan Soylu için “Bizi bırakıp nereye gidersin ey azizim” şiirini kaleme aldı. İşte Sabırlı’nın o şiiri:

“Ey şehitlerimin kahramanı
Annemin duası
Ülkemin vazgeçilmez bakanı
Bizi bırakıp nereye gidersin

Bir pazar akşamı, iki satırla
Ülkemizi gözyaşına boğdun
Yasakları çiğneyip sokaklara döktün
Bizi bırakıp nereye gidersin

Mazlumların sığınağı Soylu
Şehit ailelerinin limanı Soylu
Benim gözyaşlarım, ümidim
Bizi bırakıp nereye gidersin

Soysuzları sevdirme ey Soylu azizim
Hainleri umutlandırma cesur yüreklim
Senin varlığın ülkeme güç veriyor
Bizi bırakıp nereye gidersin

Cesareti senle tanıdık, yalnız koyma
Zalime karşı dik durmayı sen öğrettin
Ey Soylu azizim bizleri üzme
Bizi bırakıp nereye gidersin

Senin yorgunluğun Devleti Aliye için
Bu gece Tendürek’in başı eğik
Cudi Dağı isyanda kahramanı için
Bizi bırakıp nereye gidersin.

Bu gece bayram edenlere inat
Bu gece kahkaha atanlara inat
Bu gece kadeh tutanlara inat
Bizi bırakıp gitme ey azizim

Ey Bakanım 15 Temmuz şehitlerimiz için
18 Temmuz Sündüz şehitlerimiz için
Tüm şehit ve gazilerimiz için
Bizi bırakıp gitme ey cesur yüreklim

Müjdeler olsun, şükürler olsun rabbime
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ret etti istifayı
Bakanım Süleyman Soylu ile devam dedi
İşte adağım kurbanım helal olsun

Şimdi gökyüzü bir başka güzel.
Recep Tayyip Erdoğan ağlattı tüm hainleri
Umutlarını sevinçlerini dağıttı
Süleyman Soylu ile yola devam

Süleyman Soylu yolun açık olsun
Rabbim yar ve yardımcınız olsun
Ülkemin sana ihtiyacı var
Şehitler tepesi boş kalmayacak

Ey yüce Rabbim sen dualarımızı kabul ettin
Fekiye Teyran torunlarını mutluluğa boğdun
Adağım kurbanım helal olsun
Müküslü Cumali yoluna kurban olsun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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