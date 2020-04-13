Başkan Sabırlı’dan Bakan Soylu için şiir

– AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir şiir kaleme aldı.

Aynı zamanda ailesinden şehit de olan Başkan Sabırlı, dün gece istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bakan Soylu için “Bizi bırakıp nereye gidersin ey azizim” şiirini kaleme aldı. İşte Sabırlı’nın o şiiri:



“Ey şehitlerimin kahramanı

Annemin duası

Ülkemin vazgeçilmez bakanı

Bizi bırakıp nereye gidersin



Bir pazar akşamı, iki satırla

Ülkemizi gözyaşına boğdun

Yasakları çiğneyip sokaklara döktün

Bizi bırakıp nereye gidersin



Mazlumların sığınağı Soylu

Şehit ailelerinin limanı Soylu

Benim gözyaşlarım, ümidim

Bizi bırakıp nereye gidersin



Soysuzları sevdirme ey Soylu azizim

Hainleri umutlandırma cesur yüreklim

Senin varlığın ülkeme güç veriyor

Bizi bırakıp nereye gidersin



Cesareti senle tanıdık, yalnız koyma

Zalime karşı dik durmayı sen öğrettin

Ey Soylu azizim bizleri üzme

Bizi bırakıp nereye gidersin



Senin yorgunluğun Devleti Aliye için

Bu gece Tendürek’in başı eğik

Cudi Dağı isyanda kahramanı için

Bizi bırakıp nereye gidersin.



Bu gece bayram edenlere inat

Bu gece kahkaha atanlara inat

Bu gece kadeh tutanlara inat

Bizi bırakıp gitme ey azizim



Ey Bakanım 15 Temmuz şehitlerimiz için

18 Temmuz Sündüz şehitlerimiz için

Tüm şehit ve gazilerimiz için

Bizi bırakıp gitme ey cesur yüreklim



Müjdeler olsun, şükürler olsun rabbime

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ret etti istifayı

Bakanım Süleyman Soylu ile devam dedi

İşte adağım kurbanım helal olsun



Şimdi gökyüzü bir başka güzel.

Recep Tayyip Erdoğan ağlattı tüm hainleri

Umutlarını sevinçlerini dağıttı

Süleyman Soylu ile yola devam



Süleyman Soylu yolun açık olsun

Rabbim yar ve yardımcınız olsun

Ülkemin sana ihtiyacı var

Şehitler tepesi boş kalmayacak



Ey yüce Rabbim sen dualarımızı kabul ettin

Fekiye Teyran torunlarını mutluluğa boğdun

Adağım kurbanım helal olsun

Müküslü Cumali yoluna kurban olsun”

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