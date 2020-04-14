Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde bir otomobilin köprüden uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçesinin Oruçlu Mahallesi yakınlarından geçen Doğubayazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden uçarak dereye düştü. Kazada yaralanan 2 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

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