Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: “Hiçbir sağlık tesisinde tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman eksikliğimiz yok”

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgını nedeniyle koruma tedbirleri çerçevesinde kentte hizmet veren tüm sağlık kuruluşları ve üniversite hastanesinde her türlü tedbirin en üst düzeyde alındığını söyledi.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sabahattin Çelik, dünyada ve ülkemizde salgına sebep olan korona virüs nedeniyle acil servis, yoğun bakım ve yatan hasta servislerini gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi. Tüm hastaların taleplerini alarak, bu sürecin atlatılması hakkında kendilerine bilgi vererek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Sünnetçioğlu ve Çelik, çağlık çalışanlarıyla da görüşerek kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İpekyolu ek binasını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, korona virüs salgını nedeniyle koruma tedbirleri çerçevesinde kentte hizmet veren tüm sağlık kuruluşları ve üniversite hastanesinde her türlü tedbirin en üst düzeyde alınarak uygulanmaya konulduğunu belirtti. Hiçbir sağlık tesisinde tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman eksikliğinin olmadığını diye getiren Sünnetçioğlu, “Sağlık Bakanlığımızın pandemi planına uygun hareket edilerek, her türlü koruma ve tedaviye yönelik çalışmalar tüm sağlık kuruluşlarımızca yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kamu ve özel hastanelerimizde yapılan muayeneler neticesinde korona virüsü yönünden septomları görünen kişiler, olası vaka olarak değerlendirilip tek kişilik odalarda izole edilmekte ve alınan numuneler Halk Sağlığı Laboratuvarımızda incelenmektedir. Sonucu kesinleşen hastalar pandemi hastanesi olarak belirlenmiş olan hastanelerimizde yatırılarak tedavileri yapılmaktadır. Bu hastaların yakın temaslılarının 14 günlük evlerinde karantinaya alınarak günlük olarak septomları yönünden takipleri ekiplerimizce yapılmaktadır. Evde gözlem altında olan yakın temaslı hastalarımızdan korona virüs belirtisi görünenler 112 aracılığıyla uygun koşullarda hastaneye nakilleri yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından sesli, yazılı ve görsel iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve korona virüsten korunmak adına alınan ve uyulacak kurallar kamu ile paylaşılmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçten yakın temaslı olarak tespit edilen kişilerin 14 günlük ev izolasyonuna uymaları ve diğer vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını arzu etmekteyiz. Bu mücadeledeki en etkin yol izolasyon kurallarına uymak ve evde kalarak yakın temastan kaçınmaktır. Bizler sizin sağlınız için hastanedeyiz, siz de sevdikleriniz ve bizim için evde kalın” dedi.

