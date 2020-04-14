(Görüntülü) Van'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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VAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 12.00 sıralarında, Erciş merkezdeki Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Recep Toprak'ın kullandığı 25 DP 621 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 PD 611 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Van <br>2020-04-14 16:18:10<br>

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