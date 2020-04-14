Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alan, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, Eminpaşa Mahallesi’nde Van Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan sazlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapan alan, yangın sonucu küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.