İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı 

<br>Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)İSTANBUL'dan Van´a gelmek üzere yola çıkan ve 4 koronavirüs hastasını taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez´in bilgilendirmesiyle Erzincan´da durduruldu. Otobüsten indirilen 4 koronavirüslü yolcu hastaneye götürülerek tedaviye alındı. <br>Koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul´dan Van´a gelen bir otobüste koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti. Valiliğe ulaşan ihbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez´in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. <br>ERZİNCAN´DA HASTANEYE SEVK EDİLDİLER<br>Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen koronavirüs hastası 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van´a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari´nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van´da ikamet eden diğer 8 kişi ise, tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp, karantinaya alındı. <br>20 BİN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA<br>Van´da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında farklı yerlerden şehre gelenler ve yakınları ile karantina altındaki yerlerde evinde gözlem altında tutulanların sayısı 20 bini aştı. Öte yandan Çaldıran İlçesi Hanköy Mahallesi´nden sonra, Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi´nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantina ise sonlandırıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-04-14 17:38:32<br>
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