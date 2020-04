Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı

<br>Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında ziyaretçilere kapatılan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, ilkbaharın gelişi ile açan badem ağaçlarıyla birlikte pembe ve beyaza büründü.<br>Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte ada, pembe ve beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.<br>Akdamar Adası bu mevsimde, ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-04-15 09:31:12<br>

