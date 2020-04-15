Zeyna’nın katıldığı aramada 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve Zeyna isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada 9 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince, Erciş Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 47 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 16 paket halinde toplam 9 kilo 76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.K. gözaltına alındı.

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