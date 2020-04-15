Van'da kamyonette 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

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<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN'da, polis kontrol noktasında durdurulan kamyonette 9 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Erciş-Van karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 16 paket içinde 9 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü Z.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-04-15 09:40:45<br>

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