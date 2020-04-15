Başkan Sabırlı’dan şehitliğe ziyaret

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Şehitler Haftası nedeniyle Sündüz ve çığ şehitlerinin mezarını ziyaret ederek, çevre düzenlemesini elleriyle yaptı.

Başkan Cumali Sabırlı, Van’ın Bahçesaray ilçesinde 18 Temmuz 1993 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Sündüz Yaylası’nda şehit edilen ve geçtiğimiz kışın yaşanan çığ faciasında şehit olanların mezarlarını ziyaret etti. Şehitlikte çevre düzenlemesi yaparak, mezarlıklar üzerindeki otları temizleyen Sabırlı, kendi elleriyle her şehidimizin mezarına da çiçek ekti.

Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Sabırlı, tarihimizin sayısız kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, “Niğbolu Zaferi, İstanbul'un fethi, İstiklal Harbi, Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Zaferi olduğu gibi tüm Türk halkı ülkesine, dinine ve toprağına sahip çıkmak için çok aziz şehitler vermiştir. Gerekirse yeniden şehit olmak isteyen 83 milyon kınalı Mehmetçiğimiz hazırdır. Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, ailesinde 5 şehidi olan bir nefer olarak Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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