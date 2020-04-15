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Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş

DHA

Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş

<br>VAN, (DHA)VAN'da, şüphe üzerine durdurulan minibüste, 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü İ.G., gözaltına alındı. Minibüse kaçakçılık için kurulan damperli düzenek dikkat çekti. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ErcişVan yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurup, araçta arama yaptı. Minibüsün tabanına özel olarak kurulmuş damperli düzenek tespit edildi. Düzeneğin altındaki bölmede ise yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen, 5 bin 900 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili sürücü İ.G., '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-15 13:11:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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