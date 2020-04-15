Van’da koronadan ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

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Van’da korona virüsü salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 80 oldu. Tedavi görüp iyileşen hasta sayısı 15, tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulan vatandaşlarımızın sayısı ise 21 bin oldu” denildi.

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