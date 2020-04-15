Çaldıran Belediyesi araç filosuna bir yenisini ekledi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılmak üzere 10 metreküplük kapasiteye sahip vakumlu çöp sıkıştırma aracı satın aldı. Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 4 vakumlu çöp aracının hizmet vereceğini belirten Belediye Başkan Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi araç filosuna bir yeni aracı da eklemenin sevincini yaşıyoruz. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet verecek yeni vakumlu çöp aracı sayımızı 4 adete çıkartarak, daha kaliteli bir temizlik hizmeti sunacağız. Belediyemizin araç filosuna 10 metreküplük çöp sıkıştırma özelliğine sahip aracın alınmasıyla birlikte 30 personelimizle geceli gündüzlü çalışarak Çaldıran’ımızı modern ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeye kararlıyız. Aldığımız aracın bahar mevsimine denk gelmesi ile birlikte ilçemizde başlatılan bahar temizliği kampanyamızda önemli yol kat ederek ilçemizi güzelleştireceğiz. Yeni aracımız belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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