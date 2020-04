Van’da ‘evde kal’ çağrılarına uyanlar müziğin tadını çıkardı İpekyolu Belediyesinden müzik ziyafeti devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi kurduğu gezici müzik grubuyla korona virüsle mücadele sürecinde “evde kal” çağrılarına uyan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe içerikli müziklerle konser verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye’de de tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘evde kal’ çağrılarına uyan vatandaşlar için gezici müzik grubu oluşturuldu. Mobil sahne aracıyla sokakları dolaşan grup, uyarıları dikkate alan kent sakinlerine Türkçe ve Kürtçe içerikli müzikle konser verdi.



Şarkılara alkışlarla eşlik ettiler

Sokaklardan yükselen müzik sesiyle şaşkınlık yaşayan sakinler; balkon, pencere ve çatılara çıkarak şarkılara eşlik etti. Diğer taraftan konseri cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışan vatandaşlar, eğlenceli zaman geçirdi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, ‘evde kal’ çağrılarına uyarak evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli zaman geçirmeleri amacıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Süreçte çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Akarslan, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günleri inşallah beraber atlatacağız. Evde kalacağız. Evde kaldığımız sürede de birlikte güzel vakit geçireceğiz. Şu an için bir tarih belirlemedik. Süreçte bunu her güne de yayabiliriz. Bu gelecek olan talebe bağlı ama şu an halkımız istekli” dedi.

