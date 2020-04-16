İran, salgın nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-İRAN'da tutuklu bulunan PKK'lı terörist 'Argeş' kod adlı F.D., koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Hakkari'de Türk güvenlik güçlerine teslim edilen ve sorgusunda çok sayıda eyleme katıldığını itiraf eden F.D. tutuklandı.<br>İran'da girdiği çatışmada yakalanarak, cezaevine konulan Argeş kod adlı F.D. koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildi. Ardından da Hakkari sınırında, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan terörist, 5 gün önce Van'dan gelen terörle mücadele ekiplerince teslim alındı.<br>2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakolu'na yapılan silahlı saldırılar ile Başkale-Çamlık bölgesindeki mayınlı saldırıyla ilgili itiraflarda bulunan F.D., Van'ın Özalp ilçesi kırsalında bulunan karakola yapılan silahlı saldırı olayına katıldığını da söyledi.<br>Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist F.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-04-16 09:50:11<br>

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