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Milletvekili Arvas: “Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduklarını belirterek, "Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli fedakârca çalışıyor" dedi.

Milletvekili Arvas: “Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduklarını belirterek, “Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli fedakârca çalışıyor” dedi.
Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, salgın nedeniyle canını hiçe sayarak sorumluluklarını yerine getiren sağlık camiasının tüm milletimizin en büyük inanç ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Arvas, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de saran korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar dolayısıyla vatandaşlarımız evlerinde kalırken, bu sürecin en çok mesai yapan ve en çok risk grubunda bulunan meslek grubu doktorlar ve sağlık çalışanlarıdır” dedi.
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Kanun teklifinin dün itibariyle mecliste oylanarak kabul edildiğini belirten Arvas, bunun sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne kadar kabul edilen en kapsamlı kanun olduğunu ifade etti. Kanunun kamu ve özel sağlık çalışanlarının bütününü kapsadığını, yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, yaralama suçlarında cezaların yüzde 50 arttırıldığını ve bu suçlarda erteleme yapılamayacağını dile getiren Abdulahat Arvas, “Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli fedakârca çalışıyor. Bu süreçte olası bulaş riskine karşı kendilerini de izole etmek durumunda kalan sağlık çalışanları, evlerinden ve ailelerinden ayrı kalmaktadır. Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen sağlık çalışanları, adanmış bir şekilde canla başla tüm hastalarımıza hizmet vermek ve iyileştirmek için ulvi bir görevi ifa ediyor. Yaşadığımız bu zor süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiren hekiminden hemşiresine, yardımcı sağlık personelinden temizlik görevlilerine kadar bütün sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Korona virüs salgını nedeniyle halk sağlığı için seferber olan sağlık çalışanlarını, kadirşinas ve necip milletimiz asla unutulmayacaktır” diye konuştu.
“Salgının en başından itibaren ülkemize girişi ve yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda bütün Bakanlıklar etkin işbirliği içinde çalışarak her alanda birçok koruyucu ve önleyici tedbiri uygulamaya almıştır” diyen Arvas, şöyle dedi:
“Türkiye son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş ve bir milyonu aşkın sağlık personeli ve güçlü sağlık sistemiyle dünyaya örnek bir ülke olmuştur. Devletimiz; Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. Buna ilave olarak nisan ayı içerisinde 32 bin sağlık personelinin daha ataması yapılarak destek sağlanmıştır. İlimiz geneli mevcut sağlık tesislerinde ise yaklaşık 12 bin sağlık çalışanımız hizmet vermektedir. Bunların 6 bin 424 kamu, geri kalanı ise üniversite ve özel hastaneler bünyesinde hizmet vermektedir. Van’da toplam bin 889 doktor, 5 bin 284 yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir. Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafında, Van genelinde bulunan 3 bin 27 yatak kapasitesi ve bunun içinde 615 yoğun bakım yatağı ile her türlü planlama ve hazırlıklar yapılmıştır. Korona virüs salgını nedeniyle koruma tedbirleri çerçevesinde kentte hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarında her türlü tedbir en üst düzeydedir. Hiçbir sağlık tesisinde tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz veya ayrıca koruyucu ekipman eksiği bulunmamaktadır.”
Van’da da filyasyon çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arvas, “Başlangıçta korona virüs salgının hızla yayıldığı İran ile komşu olmamız nedeniyle vatandaşlarımızın tedirginliği basına yansımıştı. Van ile ilgili tutarsız senaryolar konuşulmuştu. Ancak çok şükür hızla alınan tedbirler ve koruyucu önlemler ile sağlık çalışanlarının sahadaki titiz çalışmaları neticesinde bugün geldiğimiz noktada Van en güvenli illerden biri haline gelmiştir. Van’da filyasyon (saha incelemesi) çalışmalarını sürdürmekte olan 400 kişilik bir ekip aralıksız saha taramalarını yapmakta, test sonucu pozitif olan hastaların geriye dönük temaslarını araştırarak koruma ve kontrol önlemlerini belirlemektedirler. Dün itibariyle Van’da 22 bin kişi evde izolasyon ile takip edilmektedir. Korona virüs sorunu küresel, mücadelemiz de ulusal ve yereldir. Bu anlayışla her ilde pandemi kurulları oluşturulmuştur. Bu süreçte Van olarak biz bu mücadeleyi kendi vatandaşımızla birliktelikle sürdürmekteyiz. Bütün hemşehrilerimizin sorumluluk alarak ikazlara riayet etmesi, sabır göstermesi ve dikkatli olması elzemdir. Bilim Kurulu tavsiyesi ile alınan kararlar vatandaşa eziyet etmek için değil, halk sağlığını güvence altına almak için uygulanmaktadır.
Hükümetimiz tarafından karalı ve titiz bir şekilde uygulanan tedbirlerin son derece etkili olduğunu ve netice verdiğini hep birlikte görüyoruz. Devam eden bu süreçte hayatımızda bir panik havası oluşturmadan ve rehavete de kapılmadan aynı dikkat ve ihtimam ile Rabbimizin de yardım ve inayeti ile inşallah bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesile ile korona virüs nedeniyle tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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