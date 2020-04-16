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Korona virüsü yenenlerden sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

İHA

Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Hastalar, kendilerine destek veren sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Korona virüsü yenenlerden sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Van’da korona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Hastalar, kendilerine destek veren sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan İsmail Akdemir (36), Ersin Kayan (34) ve Esra Koşmaz (26), sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Hastane önünde düzenlenen törende, taburcu olan hastalara çiçek takdim edilirken, hastalar da sağlık çalışanına çiçek verdi. Van'da şimdiye kadar son 3 kişiyle birlikte korona virüs tedavisi gören 18 kişinin taburcu olduğu bildirildi.

“Mutluyuz ve sevinçliyiz”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, korona virüsle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti. Bugün de yapılan destek tedavileri soncunda 3 genç hastanın daha şifa bulunduğunu ifade eden Başhekim Çelik, “Bugün de mutluyuz ve sevinçliyiz. Çünkü 3 hastamız daha şifa buldu ve taburcu ettik. 3 hastamızın ortak özelliği genç olmalarıydı. Hastanemizde tedavi alan 58 hastamızın 3’ünü daha taburcu etmiş olduk. Hastanemizde antiviral destek tedavilerini alarak şifa buldular” dedi.
Sağlık çalışanlarının destekleriyle şifayla taburcu olan hastalar ise 'evde kal' çağrılarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, virüsün kendilerine nerede ve nasıl bulaştığını bilmediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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