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PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

İHA

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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