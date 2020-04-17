Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

<br>VAN, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki koronavirüslü hastaları, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden alındı. İstanbul´dan otobüsle gelen koronavirüslü hastalar hakkında yetkilileri uyaran Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise valilik tarafından ödüllendirildi. <br>Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul´dan gelen bir vatandaşta koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul´dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul´dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Yapılan testler sonucunda ise 8 kişinin daha koronavirüs taşıdığı saptandı.<br>Başkale Kaymakamlığı da Muhtar Mikail Duman'ı görevden alarak, hakkında 'Görevlilere yanıltıcı bilgi vermek ve görevi ihmal' suçundan soruşturması başlattı.<br>Öte yandan 4 gün önce İstanbul´dan Van´a gelen otobüsü, Van Valiliği´ne bildirerek koronavirüslü 4 yolcunun Erzincan´da tedavi altına alınmasını sağlayan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, valilik tarafından ödüllendirildi.<br>Teşekkür belgesi ve hediye verilen Öndil ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, telekonferasla görüşerek teşekkür etti.<br>Bilmez, Muhtar Öndil´in bilgi vermesi üzerine mahallenin ölümcül bir salgından korunmuş olduğuna dikkat çekerek, "Tüm muhtarlarımızdan böyle bir duyarlılık bekliyoruz. Muhtarın bilgi verdiği otobüsteki dört yolcunun dışında Van´a gelen ve evinde karantinaya alınan 3 vatandaşımızın daha testleri pozitif çıktı. Bunların tespit edilip, önlenmesi çok önemlidir" dedi.<br>Muhtar Mikail Duman'ın ise görevini ihmal ettiğini belirten Bilmez, "Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi muhtarının ihmali, mahallede vaka sayısını 9´a çıkardı. Buradaki muhtarımızın ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Bundan dolayı muhtar hakkında soruşturma açıldı ve görevinden uzaklaştırıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-17 10:24:33<br>
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