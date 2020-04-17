Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı (2)

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<br>VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ<br>Van'ın Başkale Kaymakamlığı'nca 'Covid-19' hastalarını sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle muhtarı görevden alınan Örmetaş Mahallesi'nde, vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı. Karantina sürecinin devam ettiği mahallede yapılan çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Van <br>2020-04-17 12:12:45<br>

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