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Korona virüs nedeniyle boş kalan caddede top oynadılar

İHA

Van'da korona virüsle mücadele kapsamında yaya ve araç geçişi kısıtlanan caddede esnaf ve vatandaşlar top oynayarak eğlendi.

Korona virüs nedeniyle boş kalan caddede top oynadılar

Van’da korona virüsle mücadele kapsamında yaya ve araç geçişi kısıtlanan caddede esnaf ve vatandaşlar top oynayarak eğlendi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye’de de tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda Van Valiliği birçok cadde ve sokakta araç ve yaya geçidine kısıtlama getirdi. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkan vatandaşın sayısında ise gözle görülür düşüş yaşandı. Durumu fırsata dönüştüren esnaf da boş kalan caddede top oynamanın keyfini yaşadı.

“Bu süreci psikolojik olarak atlatmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz”
İHA muhabirine konuşan Emrah Kaya isimli esnaf, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını belirtti. Salgının bir an önce son bulmasını temenni eden esnaf Kaya, “Esnaf arkadaşlarımızla caddede top oynuyoruz. Bu süreci psikolojik olarak atlatmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Korona virüsü atlatacağız. Biraz sıkıntılı geçecek ama atlatacağız inşallah. Devletimizden de esnafın moralini yüksek tutacak bir takım çalışmalar yapmasını istiyoruz” dedi.

“Van’da karantina sürecinde kimse dışarıya çıkmıyor”
‘Evde kal’ çağrılarından dolayı vatandaşın şehir merkezine çıkmadığını dile getiren bir diğer esnaf Emre Yaman ise “Van’da karantina sürecinde kimse dışarıya çıkmıyor. Çarşı bomboş olunca bu tür aktiviteler yaparak can sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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