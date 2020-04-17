Evden çıkamayan yaşlıların ihtiyacını polis karşılıyor

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların yardımına koşuyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince karşılanıyor. Vatandaştan gelen telefona anında dönüş yapan polis ekipleri, kimisinin maaşını çekiyor kimisinin ise ilacını eczaneden alarak sahiplerine teslim ediyor.

Polis ekiplerinin güvenliklerini sağladığı gibi acil ihtiyaçlarında da yardımlarına koştuğunu dile getiren yaşlı vatandaşlar, “Allah devletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun” dediler.

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