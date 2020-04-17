Van'da, terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye soruşturma

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, 5 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-04-17 20:32:15<br>

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