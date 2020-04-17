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Van’da terör örgütü propagandası yapanlara soruşturma

İHA

Van'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Van’da terör örgütü propagandası yapanlara soruşturma

Van’da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen 5 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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