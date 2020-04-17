Van’da terör örgütü propagandası yapanlara soruşturma

Van’da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen 5 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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