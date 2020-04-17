Ağaçlık bölgede korkutan yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Edremit ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çiçekli Mahallesi’nin Gölkaşı bölgesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 50 dönüm ağaçlık arazide çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ettiği itfaiyenin Edremit ve Gevaş ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.