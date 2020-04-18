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Vali Bilmez'den, karla mücadele ekiplerine moral ziyareti

İHA

Vali Bilmez'den, karla mücadele ekiplerine moral ziyareti

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler ,le birlikte VanBahçesaray yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipleri ziyaret ederek özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı görev alan personele tatlı ikram etti.
VanBahçesaray yolunda 45 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen 2 ayrı çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 90 kişi de yaralandı. Meydana gelen çığ olayından sonra yol ulaşıma kapatıldı. Havaların düzelmesiyle yaklaşık 25 gün önce yeniden yol açma çalışmalarına başlayan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çeşme mevkisine kadar yolu açtı. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Aslan ile birlikte ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyip özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerinde görev alan personele tatlı ikram etti.
Konu ile açıklama yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu sene Bahçesaray yolunda ciddi bir acının yaşandığını söyledi. 4 ve 5 Şubat'ta 2 çığın meydana geldiğini anımsatan Vali Bilmez, “Bu 2 çığın toplamında 42 vatandaşımız can verdi şehit oldu. O günden bu yana bu yol kapalıydı. Yaklaşık 2025 gün önce kara yolu bu yolda çalışmaya başladı. Her gün 10’un üzerinde iş makinesi karşılıklı çalışıyor, hala çalışma bitmedi. İnşallah umudumuz Pazartesiye kadar yolun tekrar Çatak üzerinden Bahçesaray’ın Van’a bağlanması sağlanacak. Ben kış boyunca çığ döneminde çığ altında kalan insanlarımızın kurtarılmasında kara yolunun gösterdiği üstün çaba ve gayretten dolayı başta bölge müdürümüz olmak üzere bütün mesai arkadaşlarına ve bu yolda çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de müdürümüz ile birlikte buradaki arkadaşlarınıza moral vermek destek vermek için çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik ve bizi yalnız bırakmayan siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum”dedi.
Bölgede halen çığların geldiği bir mevsimi yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, “Bu yolda bazı noktalarda 3’üncü, 4’üncü defadır açılıyor. Geçen Pazar günü burada kar yağıyordu. O yağan karda da çığ meydana geldi. Onun için inşallah genel müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz daha kalıcı bir çözüm üzerinde çalışmaktadırlar. Şu an İnşallah o ete kemiğe bürününce tekrar sizin aracılığınızla kamuoyuyla da paylaşırız. Ama bunun tek kalıcı bir yolu var bu yolun tümünün, bu dağların tümünün bypass edilmesi gerekiyor ve bunun içinde bir tünele ihtiyacımız var. İnşallah onun planlama çalışmaları yürütülüyor. Karayolu Genel Müdürümüz kendisi bizzat çığ döneminde bölgeye gelip gördü. O günden bu yana da çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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