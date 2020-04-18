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Erciş belediyesi pazar tezlerini denetledi

İHA

Van'ın Erciş Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerlerinde denetim yaptı.

Erciş belediyesi pazar tezlerini denetledi

Van'ın Erciş Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerlerinde denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına ilişkin genelgesiyle semt pazar yerlerinde giyim ve oyuncak gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi, pazar yerine maskesiz girilmemesi ve sosyal mesafenin korunması kararları alınmıştı. Alınan kararlar dovrultusunda Erciş Belediye Başkanlığı bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerlerinde denetim yaparak pazarcı esnafını ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları, elle ürün seçmemeleri, maske takmaları ve pazara girerken el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardı. Denetimler yapılarak esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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