Bahçesaray'da kar mesaisi devam ediyor

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray İlçesi karayolunun kardan temizlenmesi için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. <br>Son yılların en sert kışını yaşayan Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Van'ın Bahçesaray İlçesi karayolunda 45 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetmişti. Kış mevsimi boyunca yoğun kar ve tipi nedeniyle karla kaplanan VanBahçesaray kara yolunda havaların ısınmasına rağmen metrelerce kar bulunuyor. Olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapalı tutuldu. Yolun tekrar ulaşıma açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yolun kapalı olan bölümünü açmak çalışmalarını sürdürüyor. <br>Birçok iş makinasının yol açma çalışmalarında görev yaptığı karayolunun büyük bir kısma kardan temizlenirken, yolun kısa bir süre sonra ulaşıma açılması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-18 12:30:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.