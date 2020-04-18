Tuşba Belediyesi’nden kapı kapı ekmek servisi Belediye ekipleri, bir günde ilçe sakinlerine 35 bin ekmek servis etti

Van merkez Tuşba Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten ‘Mavi Tuşba Halk Ekmek’ sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde 35 bin adet ekmeği vatandaşın kapısına kadar götürerek servis yaptı.

Yeni Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Van’ın da aralarında bulunduğu 30’u büyükşehir 31 kentte ikinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına Tuşba Belediyesi yetişti. Kurduğu mobil ekiplerle sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak ekmeği ilçe sakinlerine ulaştıran belediye ekipleri, 10’u merkez toplam 67 mahallede 8 mobil ekip ve 16 personel ile sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek servisine başladı. Yasağın ilk gününde 23 bini merkez mahallede ve 11 bini kırsal mahallelerde olmak üzere ilçe genelinde 35 bin adet ekmeği servis ederek adeta bir rekor kıran belediye ekipleri, girmedikleri sokak ve ekmeksiz ev bırakmadılar.

‘Biz sizin için sokaktayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın’ diyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yasağın uygulandığı ilk günde hiçbir vatandaşı ekmeksiz bırakmadıklarını söyledi. Başkan Akman, “Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabildiğince en az sorun ile atlatılabilmek için belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevde. Mavi Tuşba Halk Ekmek tam kapasite ile çalışarak üretim yapmaya devam ediyor. Uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı merkez mahallelerimizdeki satış büfelerimiz 2 gün kapalı kalacağından vatandaşlarımızı mağdur olmaması için oluşturduğumuz mobil ekiplerle mahallelerimize ekmek servisi yapıyoruz. İlk günde ekiplerimiz 35 bin adet ekmeği vatandaşlarımızın kapısına kadar götürerek servis yaptı. Hemşerilerimizden ricamız; bu zorlu süreçte evlerinde kalmalarıdır. Çünkü vatandaşlarımız, bizim için çok değerlidir. Allah’ın izniyle bugünleri de el birliği ile atlatacağız” dedi

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