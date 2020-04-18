Van'da yasağa uymayan 133 kişiye 416 bin 192 lira idari para cezası uygulandı

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Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 133 kişiye 416 bin 192 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da ilk gün 24.0018.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 133 kişiye toplam 416 bin 192 TL idari para cezası kesildi.

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