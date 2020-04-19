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Meteorolojiden yağış uyarısı

İHA

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde batılı ve güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van’da 15, Muş’ta 17, Hakkâri’de 16 ve Bitlis’te 15 derece olması beklenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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