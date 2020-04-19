AK Parti’li Arvas’tan 1,5 yılda büyük hizmet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti’li Arvas’tan 1,5 yılda büyük hizmet

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçildiği günden bu yana kente birbirinden önemli hizmetler kazandırdı.

AK Parti’li Arvas’tan 1,5 yılda büyük hizmet

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçildiği günden bu yana kente birbirinden önemli hizmetler kazandırdı.
Van’da 22 yıldır sanayici olarak halka hizmet eden Abdulahat Arvas, 1,5 yıllık milletvekilliği döneminde de bir birinden önemli projelerin hayata geçirilmesi için büyük mücadele verdi. Şimdiye kadar birçok bakanı da kente getirerek, hayata geçirilecek projelerinde yerinde anlatan Arvas, kentin imar durumuyla da yakından ilgileniyor. İşte Arvas’ın girişimleriyle hayata geçirilen bazı çalışmalar:
“Mor Gedik Barajı sulama ve içme suyu arıtma tesislerini hızlandırdı, suyun verilmesini sağladı. Aşağı Işıklı Arıtma Tesislerinin yapımını hızlandırarak tamamladı. Tam kırk yıldır yapılmayan ve birçok cana mal olan Haydarbey Köprüsünü yaptı. DSİ’deki sulama kanallarının tahkimatlarını temizletti ve göletleri programa aldırdı. On yıldır açılmayan devlet hastanesini açtırdı. Yetmişe yakın uzman doktor getirdi. Doktorlar şimdi halka hizmet veriyorlar. KOSGEB temsilciliğini Erciş’e getirdi. Esnaflar Van’a gitmeden işlerini Erciş’te halledebiliyorlar. Organize sanayi bölgesine yol ve elektrik hattı için 13 milyon TL destek sağladı. Erciş’e 4 aile sağlık merkezi ve 112 acil ambulans merkezi kazandırdı ve açılışlarını yaptı. İki adet Z kütüphaneyi Erciş’e kazandırdı. Bilim ve sanat merkezi açılmasını programa aldırdı. Kangren haline gelen sulama birliği problemini çözdü. 35 mahallede tarım sulama işlemleri yola girdi. Kömürcüler sitesinin yıllardır çözülmeyen ruhsat işlemlerini çözdü. Mülk sahiplerine devir işlemleri sağlandı. Şehir merkezine ve köylere başta asfalt yapılmasını takip edip destekledi ve yapıldı. Altındere grup köy yolları ve şehir içi ilave yolların asfaltlanmasını sağladı. Erciş’e modern mezbahane yapılmasını sağladı ve hizmet vermeye başladı. Eski Erciş Devlet Hastanesi yerine 30 ünitlik diş sağlığı ve hastanesi yapılmasını programa aldırdı. Eski park yerine ise ‘Millet Bahçesi’ projesi onaylandı ve yapılmasını sağladı. Kent ormanı ve ağaçlandırma projeleri bakanlığa sunuldu. Erciş eski yatılı bölge okulu yerine 24 derslik okul ve 200 kişilik pansiyon yapılması programa alındı. Erciş galericiler sitesi yer tahsisi bakanlık izni ve yapım programına alınması sağlandı. Muradiye Devlet Hastanesine diş ünitesi röntgen cihazı kazandırıldı. Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne canlı hayvan ithalat ve ihracatı için veteriner kontrol şube müdürlüğü kurulmasını sağladı. Kapıköy Veteriner Kontrol Şube Müdürlüğünün açılmasıyla 37 yıldan sonra ilk kez geçen sene Van’dan Katar’a 33 bin küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleşti. Van Tuşba ilçesinde AMATEM ve ÇAMATEM’in ödenek tahsisi yapılarak temelleri atıldı. Van OSB Tekstil Kent alt yapı hizmetleri için bakanlıktan 16 milyon TL hibe destek sağlandı. Van Ticaret Borsasının çiftçilerin ihtiyacı olan arpa tahsisini bakanlıkta sağlayarak Van’a sevkiyatı yapıldı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarım ve hayvancılık projelerinin bakanlıktan tahsisini sağladı. Güneş enerjisinin illere dağılımına, Van’ı da dahil ederek önündeki engelin kaldırılmasını sağladı. Van, turizm havzasına dahil edildi ve yeraltı kaynakların ekonomiye kazandırılmasının proje çalışmalarını bakanlığın gündemine aldırdı. Gürpınar ilçemizde hayvancılık organize sanayi bölgesi projesinin bakanlıktan onaylanması sağladı. Van Jeotermal Seracılık Organize Bölgesinin kurulması projelerini bakanlıkta takip ve yürürlüğe konulmasına dahil edildi. Van Küçük Sanayi Sitesi projesinin bakanlıktan yatırım programına aldırılmasını sağladı. Van Mermerciler Sanayi Sitesini yatırım programına aldırıldı. Van Marangozlar Sanayi Sitesini yatırım programına aldırdı. İl ve ilçelerde 17 adet lise, ortaokul ve ilkokulun yatırım programına alınmasını sağladı. Yok olmaya yüz tutmuş üç bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırmak amacıyla binlerce fidan yetiştirip halka bedava dağıtılacak. Çaldıran Abdal mezrası göleti projesi de bakanlıktan programa alınması çalışmaları da devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de ...
Erciş'te dezenfeksiyon işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürdü
YEREL HABERLER Erciş'te dezenfeksiyon işlemleri sokağa çıkma ...
Çaldıran Belediyesi ilçeyi baştan sona yıkadı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi ilçeyi baştan sona yıkadı
Hayatın enerjisi kesilmesin diye çalışıyorlar VEDAŞ ekipleri 7/24 görevinin başında
YEREL HABERLER Hayatın enerjisi kesilmesin diye çalışıyorlar VEDAŞ ...
Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
Genel Başkan Çelik’ten 52 bin muhtara önemli uyarı
YEREL HABERLER Genel Başkan Çelik’ten 52 bin muhtara önemli uyarı
Van'da yasağı ihlal eden 133 kişiye 416 bin TL ceza
YEREL HABERLER Van'da yasağı ihlal eden 133 kişiye 416 bin TL ceza
Van'da yasağa uymayan 133 kişiye 416 bin 192 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Van'da yasağa uymayan 133 kişiye 416 bin 192 lira ...
(Görüntülü) Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını ...
(Görüntülü) Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ...
Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil mesaisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil ...
Zabıtadan çocuklara oyuncak
YEREL HABERLER Zabıtadan çocuklara oyuncak
(Görüntülü) Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton balık avlanabilecek 400 metre ağı drone buldu 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton ...
Örmetaş Mahallesinde pozitif vaka sayısı 22’ye çıktı
YEREL HABERLER Örmetaş Mahallesinde pozitif vaka sayısı 22’ye çıktı
Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek ...
Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için ...
(Görüntülü) Kaldırım kenarında kuşları besliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaldırım kenarında kuşları besliyor
(Görüntülü) Koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi ...
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler hayvanlarını otlattı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler ...
Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton balık avlanabilecek 400 metre ağı drone buldu
YEREL HABERLER Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton balık ...
Gürpınar'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Gürpınar'da sokak hayvanları unutulmadı
Tuşba Belediyesi’nden kapı kapı ekmek servisi Belediye ekipleri, bir günde ilçe sakinlerine 35 bin ekmek servis etti
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden kapı kapı ekmek ...
Erciş’te dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor
YEREL HABERLER Erciş’te dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında ...
Kaldırım kenarında kuşları besliyor
YEREL HABERLER Kaldırım kenarında kuşları besliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X