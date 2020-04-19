KKTC’den 189 Türk vatandaşı Van’a getirildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) korona virüs tedbirleri kapsamında 189 kişi uçakla Van’a getirildi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüsü salgını Türkiye’de de can almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine KKTC’de yaşayan 61’i kadın 189 Türk vatandaşı, uçakla Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu grup, gerekli işlemlerin ardından otobüslerle Melikşah Öğrenci Yurduna götürüldü.

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