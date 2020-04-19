KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi Karantina altındakiler, Türk bayrağıyla KKTC'den gelenleri selamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) korona virüs tedbirleri kapsamında yurda getirilen 189 Türk vatandaşı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 61’i kadın 189 kişi, KKTC'den havalanan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar tarafından karşılanan 189 kişi, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle önceden hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na getirildi. KKTC’den getirilen ve ihtiyaçları Van Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak 189 kişi, yurtta 14 gün boyunca gözetim adlında tutulacak.



Öte yandan, cuma günü gelerek yurda yerleştirilenler ise kaldıkları odanın camlarından Türk bayrağı sallayarak KKTC’den gelenleri selamladı.

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