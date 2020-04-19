Van'da iki günlük yasakta 389 kişiye 1 milyon 222 bin lira ceza uygulandı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında 389 kişiye toplam 1 milyon 222 bin 592 TL idari para cezası uygulandı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağa uymayanlara idari ve ceza kesildi. Van'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 TL para cezası kesildi. Ekipler, bu gece 00:00'dan sonra, sona erecek olan yasak öncesi kentin bir çok noktasında denetimlerini sürdürüyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-04-19 22:52:13<br>
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