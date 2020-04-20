Van'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı (2)

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<br>VAKA SAYISI 46'YA YÜKSELDİ<br>Başkale İlçesinin Örmetaş Mahallesi´nde sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, mahallede koronavirüs vaka sayısı 46 yükseldi.<br>Bu arada, Örmetaş Mahallesi'nin 9 hane 75 nüfuslu Poyrazalan mezrası da salgının yayılmaması için karantinaya alındı. Mezrada şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-20 13:46:08<br>

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