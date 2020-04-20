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Korona virüsü yenenler başka hastalara umut oldu Van’da korona virüsü atlatan 3 kişiden plazma alındı

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan laboratuvarlarda, korona virüs tedavisi görüp iyileşen 3 kişiden başarıyla immün plazma alındı.

Korona virüsü yenenler başka hastalara umut oldu Van’da korona virüsü atlatan 3 kişiden plazma alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan laboratuvarlarda, korona virüs tedavisi görüp iyileşen 3 kişiden başarıyla immün plazma alındı.
Van’da ölümcül salgın korona virüsü yenenler gün geçtikçe çoğalıyor. Kentte ilk etapta korona virüsü yenerek taburcu olan 3 kişi, kritik durumda olan hastalar için umut oldu. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan laboratuvarda hematoloji ve mikrobiyoloji uzmanların denetiminde, korona virüse karşı antikor tedavisine başlandı. Merkez, korona virüsü yenenlerden alınan plazma örneklerinden ayrıştırılan antikorların hastaların bağışıklık sistemine verilerek vücudun savunma mekanizması geliştirmesini sağlamayı amaçlayan tedavi yöntemi, hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren kişilerin iyileştirilmesini amaçlıyor.

"İyileşmiş 3 hastamızdan plazma alındı"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitede Türkiye’de belli sayıda merkezde uygulanan plazma tedavi sürecini başlatmış olduklarını belirtti. İlk aşamada Kovit19 hastalığını geçirerek iyileşmiş 3 hastadan plazma alındığını ifade eden Rektör Şevli, “Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu algoritmalar doğrultusunda Van YYÜ Tıp Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak hematoloji, mikrobiyoloji ve başhekimliğimiz güzel bir çalışma sergilediler. Kovit19 hastalığını geçirerek iyileşmiş 3 hastamızdan plazma alındı. Hastalığı ilerlemiş hastalarımızda son çare olarak plazma tedavisini uygulayacağız. Ben bu anlamda, Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman, Van YYÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Parlak ve , Van YYÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Esen’e teşekkür ederim” dedi.

“İlimiz, Kovit19 salgınında çaresiz kalmadı”
Merkezin Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise Kovit19 salgınında yoğun bakımına düşmüş, ventilatöre ihtiyacı olan ve genel durumu kötü olan hastalarda plazma transfüzyonu tedavisi yapıldığını belirterek, “Bu tedavi ülkemizde birkaç merkezde sürdürülmektedir. Bizler de bu işlemi başlattık. Kan merkezimizde hematoloji ve mikrobiyoloji hocalarımızın denetimde Van’daki ilk 3 plazmayı üretmiş bulunmaktayız. İnşallah hastalarımız bu plazmaya ihtiyaç duymadan iyileşirler. Bizlerde ilin akademik bilimsel üst kurulu olarak plazmalarımızı hazırladık ve ilimizin Kovit19 salgınında çaresiz kalmadığını, hocalarımızın gayretiyle göstermiş olduk” diye konuştu.

“Konvelesan plazma yöntemi geleneksel bir tedavidir”
Plazmanın korona virüs tedavisinde kullanılan alternatif tedavilerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman da “Van’da çok sayıda taburcu olan hastamız var. Konvelesan plazma tedavisini karşı karşıya olduğumuz virüs tedavisinde alternatif tedavilerden bir tanesidir. Konvelesan plazma yöntemi geleneksel bir tedavidir. Hastalığı yenen hasta bu süreçte antikor geliştiriyor. Dolayısıyla bu düşmanı tanıyor ve nasıl yeneceğini biliyor. Sağlık bakanlığının belirlemiş odluğu kriterlere uyan hastalara bu donürlerden aldığımız plazmayı transfer ediyor ve iyileşmelerine katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştuklarını ifade eden bağışçı Yahya Karadağ, Mehmet Selim Hakverir ve Ömer Kurt isimli vatandaşlar ise plazma tedavisi için bağışta bulunarak insanların hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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