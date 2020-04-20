İpekyolu’nda temizlik seferberliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 200 kişiden oluşan 20 ekiple ilçe genelinde yoğun geçen kış mevsiminin ardından başlattığı bahar temizliğine tüm hızıyla devam ediyor.

Van'ın en büyük merkez ilçesi olan İpekyolu Belediyesi, cadde ve sokak temizliğiyle oluşturduğu düzen sayesinde herkesimden takdir görmeye devam ediyor. 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde aralıksız çalışan ekipler, bir yandan süpürge makinesiyle cadde, sokak ve meydanları yıkayıp süpürürken bir yandan da ilçe genelini kapsayan 5 bin noktadaki çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde çok kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Yoğun geçen kış sezonunun bitiminden hemen sonra başlattıkları temizlik seferliğinin sistemli sürdürüleceğini dile getiren Aslan, “Amacımız ilçemize ve halkımıza modern ve temiz bir yaşam alanı sunmak. İlçemizin farklı bölgelerinde çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 200 kişiden oluşan 20 ekibimiz, vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama ve basınçlı yol süpürme aracı ile yol ve kaldırım temizliğini yapıyor. Bu kapsamda ilçe sınırlarımız içinde bulunan Van Gölü’nün 2.8 kilometrelik sahil bandı temizliğini geçen hafta gerçekleştirdik. Bu hafta sonunda ise Kirman Deresi ve Sıhke Gölü’nün temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Derelerde meydana gelen kirlenmeler büyük oranda insan kaynaklı oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın dere ve mahallelerde bulunan boş alanlara çöp atmamaları hususunda duyarlı davranmalarını bekliyorum" dedi.

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