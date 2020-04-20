Aynı aileden 10 kişi koronayı yenerek alkışlarla taburcu oldu

'Ablam ve ben'

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Van’ın Erciş ilçesinde korona virüsü tedavisi gören Çaldıranlı 10 kişilik aile alkışlarla taburcu oldu.

Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde yaşayan Gülçınar ailesinden 14 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine kentteki değişik hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul’dan gelen Bahattin Gülçınar’dan virüsü kaptıkları öne sürülen aile fertlerinden 12 kişi, 9 Nisan günü Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ailede ilk korona virüs vakasının görüldüğü Bahattin Gülçınar, tedavisinin ardından önceki günlerde, Erciş'te tedavi gören aynı aileden 10 kişi ise bugün alkışlarla taburcu edildi. Erciş'te 2 ve Van'da ise 1 aile üyesinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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