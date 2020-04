(Özel haber) Akdamar Adası açan çiçeklerle beyaz gelinliğini giydi Akdamar Adası korona virüs tedbirleri kapsamında bu mevsimde ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Artos Dağı'nın zirvesindeki karlar ve badem ağaçlarının açan çiçekleri adaya ayrı bir güzellik katıyor.

Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915921 yılları arasında yaptırılan kilise ile badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesi adaya farklı bir güzellik kazandırdı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte Akdamar Adası pembe ve beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin geldiği ancak bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapanan Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



“Akdamar Adası bu mevsimde, ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor”

Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası ve Kilisesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Yasak öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yaparken, 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Akdamar Adası bu mevsimde, ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor.

