Çatak’ta askeri araç devrildi: 6 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, VanÇatak kara yolu üzerindeki Kanisipi Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Kara yolunda mayın/el yapımı patlayıcı arama tarama faaliyeti yürüten askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 6 asker, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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