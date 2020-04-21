Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

<br>Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van), (DHA)-VAN'ın Çatak ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada hafif yaralanan 6 asker, hastanede tedavi altına alındı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Çatak ilçesi yakınlarında bulunan Kanisipi mevkisinde meydana geldi. Bölgede arama tarama faaliyetleri için devriye görevi yapan askeri zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Çatak Hüdayi GÜMÜŞ<br>2020-04-21 13:03:55<br>
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