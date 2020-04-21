Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem 

<br>VAN/(DHA)VAN´ın Bahçesaray ilçesinde öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bahçesaray ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Bahçesaray olarak belirlediği, saat 12.48'de meydana geldi. Yerin, 7.47 kilometre derinliğinde olan deprem, Bahçesaray yanı sıra çevre köy ve ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-21 13:17:42<br>

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