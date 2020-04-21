Van’da 4 büyüklüğünde deprem

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'Ablam ve ben'

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.48'de merkez üssü Bahçesaray ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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