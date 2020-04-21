Çaldıran’da 15 kilo eroin ele geçirildi

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi’nde arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.