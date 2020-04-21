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Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk Korona virüsü nedeniyle sahte seyahat belgesiyle İstanbul’dan Van’a gelen 22 kişi yakalandı

İHA

İstanbul'dan sahte seyahat belgesiyle yaklaşık bin 600 kilometre yol kat ederek Van'a gelen 22 şahıs, polis kontrol noktasında yakalandı.

Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk Korona virüsü nedeniyle sahte seyahat belgesiyle İstanbul’dan Van’a gelen 22 kişi yakalandı

İstanbul’dan sahte seyahat belgesiyle yaklaşık bin 600 kilometre yol kat ederek Van’a gelen 22 şahıs, polis kontrol noktasında yakalandı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar almıştı. Buna karşılık İstanbul’daki bir firma tarafından yolcular için sahte seyahat belgesi düzenlediği tespit edildi. İstanbul’dan gelen 22 kişinin, Van şehir girişine kurulan arama noktasında sahte seyahat belgesi temin ettikleri fark edildi. Ateş ölçümü yapılan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

“Bir şahsın izlenmesi gerekiyor”
Sahte seyahat belgesi konusunda adli işlem başlatıldığını ifade eden Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen, kontrol sonrası bir şahsın izlenmesi gerektiğini belirtti. Van girişinde 4 kontrol noktası olduğunu hatırlatan Şube Müdürü Şen, “İstanbul otogarında şahısların beyanlarına göre bazı firmalar hem biletini satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları göndermektedir. Şu ana kadar ilimize gelen 22 tane sahte seyahat belgesi olan vatandaş gördük. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür şeylere kanmamaları gerekiyor. Van iline girişlerde 4 yerde kontrol noktamız var. İlimize gelen herkesin ateşini ölçüyoruz. Evraklarını kontrol ediyoruz. Olumsuzluk yoksa gönderiyoruz. Van’a gelen vatandaşlarımızın içinde bir tane izlenmesi gereken bir vatandaş olduğunu tespit ettik. Bu şahsın yaşı küçük, onunla ilgili sağlık müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlemi başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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